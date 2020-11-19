Лудуб Очиров завоевал очередное Гран-при

Бурятский певец и композитор Лудуб Очиров стал обладателем Гран-при в номинации «Композиция» в шестой международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя». Международная олимпиада состоялась в Екатеринбурге.
- Поздравляем студента третьего курса специальности «Теория музыки» Лудуба Очирова, класс преподавателя, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановны Абашеевой, с блестящей победой. Не перестаём радоваться успехам талантливого студента Колледжа искусств, который в условиях дистанционного обучения активно покоряет музыкальный Олимп, - говорится в сообщении минкультуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом Лудуб Очиров стал лауреатом I степени международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Дунаевского в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы».
В конце сентября в Московском доме композиторов состоялись церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса. На гала-концерте сочинение Лудуба исполнили студентки Московской государственной консерватории имени Чайковского. Сам композитор исполнил партию морин-хуура.
Этим летом группа «Ахуу», в состав которой входят Лудуб Очиров, а также Тимур Найданов и Сандан Шагдаров, выпустили клип, снятый на Щучьем озере.
Весной Лудуб исполнил песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли», сыграв на рояле посреди площади Советов.