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Лудуб Очиров завоевал очередное Гран-при

Лудуб Очиров завоевал очередное Гран-при
Общество, 
Известный бурятский музыкант стал лучшим на Урале

Бурятский певец и композитор Лудуб Очиров стал обладателем Гран-при в номинации «Композиция» в шестой международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя». Международная олимпиада состоялась в Екатеринбурге.

- Поздравляем студента третьего курса специальности «Теория музыки» Лудуба Очирова, класс преподавателя, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановны Абашеевой, с блестящей победой. Не перестаём радоваться успехам талантливого студента Колледжа искусств, который в условиях дистанционного обучения активно покоряет музыкальный Олимп, - говорится в сообщении минкультуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом Лудуб Очиров стал лауреатом I степени международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Дунаевского в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы».

В конце сентября в Московском доме композиторов состоялись церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса. На гала-концерте сочинение Лудуба исполнили студентки Московской государственной консерватории имени Чайковского. Сам композитор исполнил партию морин-хуура.

Этим летом группа «Ахуу», в состав которой входят Лудуб Очиров, а также Тимур Найданов и Сандан Шагдаров, выпустили клип, снятый на Щучьем озере.

Весной Лудуб исполнил песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли», сыграв на рояле посреди площади Советов.


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