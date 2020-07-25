Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Щучьем озере

23 июня в Сети появилось видео от бурятской группы «Ахуу». В её состав входят известный в Бурятии композитор и исполнитель Лудуб Очиров, а также Тимур Найданов и Сандан Шагдаров. Трио играет на морин-хуурах.Видео называется «Ангир нуурта» (на бур. языке ангир – утка, нуур – озеро). Музыку написал Лудуб Очиров. Клип юные исполнители сняли на Щучьем озере.

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