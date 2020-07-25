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Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Щучьем озере

Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре на Щучьем озере
Общество, 
Группа «Ахуу» представила новое видео

23 июня в Сети появилось видео от бурятской группы «Ахуу». В её состав входят известный в Бурятии композитор и исполнитель Лудуб Очиров, а также Тимур Найданов и Сандан Шагдаров. Трио играет на морин-хуурах.

Видео называется «Ангир нуурта» (на бур. языке ангир – утка, нуур – озеро). Музыку написал Лудуб Очиров. Клип юные исполнители сняли на Щучьем озере. 



Ролик опубликовали и в паблике «Аноним 03», пользователи которого отметили, что композиция напоминает «Пираты Карибского моря».

Как сообщал «Байкал-Daily», этно-мьюзик группа «Ахуу» была презентована в феврале 2020 года в Иволгинском дацане. Группу благословил лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев. «Хотим, чтоб всё было наше, бурятское. От костюма и обуви до морин-хуура и музыки. Пусть в мире играют нашу музыку на морин-хууре», - рассказал тогда «Байкал-Daily» Лудуб Очиров.

Этой весной Лудуб Очиров выпустил два забавных клипа на актуальную тему борьбы с коронавирусом. Первый называется «Нет коронавирусу», во втором музыкант поёт: «Ковид, мы тебя поставили на вид».

морин-хуур музыканты
 
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