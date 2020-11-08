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В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё девяти человек

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё девяти человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения приближается к 13,5 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятия, на утро 8 ноября в республике зарегистрировано 13 438 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 232 новых случая. 62% (8300) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 232 новых случаев COVID-19: 174 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 5960 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 153 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 8692 человека, в том числе 86 выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 353 пациента.

В стационарах Бурятии получают лечение 2260 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1699. В отделениях реанимации находится 112 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 61 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 32. Также лечение проходят 29 детей.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято – 2260, свободно - 367 коек. Занятость коечного фонда составляет 86%.

Амбулаторное лечение проходят 2246 пациента с COVID-19, наблюдается 12035 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 240 человек, девять из них скончались накануне. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее коронавирус унёс жизни восьми человек.

В обсерваторе находится 18 человек.



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