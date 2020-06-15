На этой неделе полностью озеленят улицу Ленина
В Чите развернуты работы по озеленению города. На эти цели дополнительно выделено 3 миллиона рублей. Об этом 15 июня заявил руководитель администрации Читы Александр Сапожников, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- С сегодняшнего дня приступили к озеленению. На эти цели дополнительно выделено 3 миллиона рублей. Работами занимается общественная организация «Зелёный город». На этой неделе полностью сделаем улицу Ленина. По районам тоже проводим озеленение, а также субботники с соблюдением всех норм в связи с эпидемией. Продолжается посадка деревьев, в этом помогают общественники, – рассказал Александр Сапожников.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Улан-Удэ продолжают высаживать уличные цветы. До конца июня цветы будут высажены на восьми тысячах квадратных метров.
Чита приступила к озеленению города
Общество, Фото:
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