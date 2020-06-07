В Улан-Удэ вовсю идут посадки. Фоторепортаж

Уличные цветы обошлись бюджету в семь миллионов



В Улан-Удэ высаживают уличные цветы. В мэрии Улан-Удэ ранее сообщали, что работы должны были начаться ещё 31 мая, но их перенесли из-за холодной погоды и дождей. Всего до конца июня цветы будут высажены на восьми тысячах квадратных метров.



В Советском районе определены 35 мест для цветников, в Железнодорожном – 32, в Октябрьском – 10.



Городские цветники оформят петуниями, астрами, георгинами, хризантемами, цинерариями, бархатцами, кохиями, сальвиями и колеусами. Также, учитывая резко континентальный климат Улан-Удэ, вредное воздействие выхлопных газов и другие факторы, подрядчикам предложено использовать зарекомендовавшие себя цветы. Среди них тагетис, агератум, алиссум, фиалка, виола, флоксы, алиссум, астра китайская, роза китайская, геодеция крупноцветковая, капуста декоративная, кохия китайская, петуния гибридная, крупноцветковая, многоцветковая, махровая, ампельная, портулак крупноцветковый, цинерария морская, цинния изящная.



В этом году на цветочные клумбы было выделено более семи миллионов рублей из бюджета.



