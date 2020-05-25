Прокуратура выявила нарушения закона при реализации национального проекта
Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии администрация сельского поселения «Туркинское» нарушила закон в сфере закупок.
Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» администрацией муниципального образования в июне 2019 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка в села Турка Прибайкальского района.
В нарушение закона заказчик принял и оплатил работы, не отвечающие условиям контракта.
Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора глава сельского поселения привлечён к административной ответственности за приёмка выполненной работы, в случае несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Также прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении подрядчика выполнить работы, а заказчика проконтролировать выполнение работ в соответствии с условиями контракта, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В селе в Бурятии оплатили работы, не отвечающие условиям контракта
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