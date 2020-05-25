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В селе в Бурятии оплатили работы, не отвечающие условиям контракта

В селе в Бурятии оплатили работы, не отвечающие условиям контракта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушения закона при реализации национального проекта

Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии администрация сельского поселения «Туркинское» нарушила закон в сфере закупок.

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» администрацией муниципального образования в июне 2019 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка в села Турка Прибайкальского района.

В нарушение закона заказчик принял и оплатил работы, не отвечающие условиям контракта.

Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора глава сельского поселения привлечён к административной ответственности за приёмка выполненной работы, в случае несоответствия результатов выполненных работ условиям контракта. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Также прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении подрядчика выполнить работы, а заказчика проконтролировать выполнение работ в соответствии с условиями контракта, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура
 
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