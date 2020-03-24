В Бурятии в аптечном пункте с нарушениями хранили лекарства

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон об обращении лекарственных средств в деятельности аптечных пунктов, расположенных на территории района.



Установлено, что в нарушение правил хранения лекарственных препаратов в одной из аптек районного центра не функционировало оборудование для определения уровня влажности и температуры воздуха в помещении. Ежедневные замеры температуры и влажности воздуха не фиксировались в журнале учёта.



Директору аптеки внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



По постановлению прокурора в отношении заместителя заведующего аптекой возбуждено административное дело за нарушение требований технических регламентов. Должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

