В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон об обращении лекарственных средств в деятельности аптечных пунктов, расположенных на территории района.
Установлено, что в нарушение правил хранения лекарственных препаратов в одной из аптек районного центра не функционировало оборудование для определения уровня влажности и температуры воздуха в помещении. Ежедневные замеры температуры и влажности воздуха не фиксировались в журнале учёта.
Директору аптеки внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
По постановлению прокурора в отношении заместителя заведующего аптекой возбуждено административное дело за нарушение требований технических регламентов. Должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии в аптечном пункте с нарушениями хранили лекарства
Общество, Фото:
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