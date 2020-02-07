В Иркутске хотят создать сквер Чехова

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Также планируются скверы в микрорайоне «Падь Грязнуха» и в переулке Волконского



В Иркутске на сессии соучаствующего проектирования обсудили создание скверов в переулке Волконского и на улице Чехова. В мероприятии приняли участие жители Правобережного округа, архитекторы, авторы проектов, представители администрации округа, ТОС и городского школьного парламента.



Жители округа обсудили варианты благоустройства общественных пространств, которое запланировано на 2021 год в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сессии были предложены проекты по реконструкции улицы Нижняя Набережная до берега реки Ушаковки, а также по созданию скверов в микрорайоне «Падь Грязнуха», в переулке Волконского и на улице Чехова.



- Уже не первый год с неравнодушными жителями Правобережного округа вместе обсуждаем проекты благоустройства значимых общественных пространств, определяем векторы развития городской среды. Реализации некоторых проектов жители ждали давно. Например, территория в микрорайоне «Падь Грязнуха» и сквер на улице Чехова уже стали победителями проекта «Народные инициативы». Проекты капиталоёмкие, поэтому их реализацию начнём в этом году в рамках «Народных инициатив» и завершим в следующем по программе «Формирование комфортной городской среды», – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.



Сквер в переулке Волконских жители предлагают выполнить в классическом стиле. Общественное пространство находится рядом с домом-музеем Волконских, театром Пилигримов и Храмом преображения Господня. По мнению горожан, девизом проекта должны стать духовность, историческое наследие и классика. Здесь предлагают предусмотреть места для отдыха, обустроить зелёные насаждения, а также удобную парковку.



Жители домов по улицам Карла Маркса, Чехова и Володарского представили свои пожелания при проектировании сквера на улице Чехова. Здесь предложено установить бюст писателю, а территорию сквера наполнить информационно-образовательными элементами, связанными с жизнью и творчеством А.П. Чехова.



При благоустройстве территории «Падь Грязнуха» горожане хотят создать зону активного отдыха, но сохранить природную составляющую. Предложено провести озеленение, предусмотреть места для проведения праздничных, спортивных мероприятий, обустроить пешие и велодорожки.



Также на сессии соучаствующего проектирования обсудили реконструкцию улицы Нижняя Набережная до берега реки Ушаковки. Здесь горожане предлагают установить на верхнем ярусе лавочки с навесами от солнца, а на нижнем обустроить велодорожки, провести озеленение.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, по результатам прошлогодних обсуждений проектов общественных пространств в этом году в Правобережном округе благоустроят пешеходный променад Бульвара Гагарина от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, сквер дружбы Иркутска и Пфорцхайма на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, сквер на пересечении Декабрьских Событий и переулка МОПРа. Кроме этого, в рамках второго этапа будет продолжено благоустройство сквера в микрорайоне Топкинский, берега реки Ушаковки, мемориала «Вечный огонь Славы».

