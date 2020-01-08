В Улан-Удэ сегодня до -19 градусов

По Бурятии днём 15-20, по югу 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза



По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 января по республике: преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью 25-30, по Прибайкалью и местами югу 15-20, по центральным и юго-западным районам местами до -32, по северным районам до 33-38, днём 15-20, по югу 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 17-19 мороза.

