В музее «Тальцы» в Иркутской области строят почтовую станцию

Здесь будет в том числе флигель для ямщиков



На территории музея «Тальцы» под открытым небом в Иркутской области началось строительство экспозиции «Почтовая станция».



В настоящее время идёт реставрация станционного дома, в скором времени появятся флигель для ямщиков, амбар с завозней, навес для лошадей.



Экспозиция отразит историю возникновения и развития почтового сообщения в Предбайкалье на рубеже XIX – XX веков, сообщили в музее «Тальцы».



Справка:



В начале 60-х гг. ХХ в. при строительстве Усть-Илимской ГЭС возникла необходимость спасения уникальных памятников истории и архитектуры общесоюзного значения – Спасской проезжей башни (1667 г.) и Казанской привратной церкви (1679 г.) Илимского острога. Они попадали в зону предстоящего затопления Усть-Илимским водохранилищем.



В 1966 году Иркутский облисполком принял решение о создании музея народного зодчества. Выбрать место для строительства будущего музея было поручено московскому архитектору Галине Оранской. Она выбрала Тальцинское урочище, на слиянии Ангары и Тальцинки. В 1955 году часть Тальцинского урочища вместе с находящимися на его территории заводом и посёлком попала в зону будущего затопления Иркутской ГЭС. Оборудование завода разобрали и перевезли в Тулун, где был построен стекольный завод. А оставшаяся после затопления территория обрела новую жизнь лишь после строительства музея под открытым небом, которое началось в 1970 году.



В будущий музей были перевезены не только Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, но и другие уникальные памятники истории и архитектуры Иркутской области. В 1980 году музей деревянного зодчества принял первых посетителей.



В 1994 г. музей «Тальцы», ранее бывший филиалом в составе Иркутского областного краеведческого музея, стал самостоятельным учреждением культуры.



В 1995 г. музейный комплекс был отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.



В 1999 г. музей, ранее функционировавший лишь в летний туристический сезон, перешел на круглогодичную работу. В этом же году он стал методическим центром Сибири и Дальнего Востока по проблемам музеев под открытым небом архитектурно-этнографического профиля.



Сегодня «Тальцы» – это не только место сохранения памятников народной архитектуры, но и популярный туристический центр, в котором бывает множество туристов.



