Иркутянка стала призёром первенства Европы по пулевой стрельбе

В составе российской команды она завоевала бронзовую медаль
Иркутская спортсменка, мастер спорта России Надежда Колода в составе российской команды завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования с 12 по 23 сентября проходят в итальянском городе Болонья.
Команда, в состав которой также входили Ольга Щемелина из Новосибирской области и Альбина Бевз из Москвы, показала третий результат в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Первое место в этом упражнении заняли спортсменки Франции, на втором месте оказалась команда Италии.
Завтра, 18 сентября, иркутской спортсменке на первенстве Европы предстоит стрелять на дистанции 50 метров из малокалиберного пистолета среди смешанных команд.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Надежда Колода занимается стрельбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л. М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун.
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