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Житель Иркутской области заботливо вырастил 15 кустов конопли

Житель Иркутской области заботливо вырастил 15 кустов конопли
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина несколько лет страдает наркотической зависимостью

Сотрудники полиции Иркутской области выявили очаги запрещённых к культивации растений в рамках операции «Мак 2019».

На территории приусадебного участка частного дома в Зиминском районе полицейские обнаружили более 15 кустов конопли. Владелец дома занимался их незаконным культивированием. Для этого он выделил землю, построил теплицы и наладил систему орошения. Кусты были окучены и подвязаны, достигали более 2,5 метров в высоту.



35-летний местный житель на протяжении нескольких лет страдает наркотической зависимостью. В отношении него составлен административный протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

Всего с начала проведения операции на территории Зиминского района сотрудники полиции нашли свыше 30 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади около 490 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

наркотики Иркутская область
 
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