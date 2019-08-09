Житель Иркутской области заботливо вырастил 15 кустов конопли





Сотрудники полиции Иркутской области выявили очаги запрещённых к культивации растений в рамках операции «Мак 2019».На территории приусадебного участка частного дома в Зиминском районе полицейские обнаружили более 15 кустов конопли. Владелец дома занимался их незаконным культивированием. Для этого он выделил землю, построил теплицы и наладил систему орошения. Кусты были окучены и подвязаны, достигали более 2,5 метров в высоту.35-летний местный житель на протяжении нескольких лет страдает наркотической зависимостью. В отношении него составлен административный протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.Всего с начала проведения операции на территории Зиминского района сотрудники полиции нашли свыше 30 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади около 490 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.