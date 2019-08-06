В Улан-Удэ пенсионер врезался в «Тойоту»

ДТП произошло на Левом берегу
Сегодня утром на улице Иволгинской в Улан-Удэ произошло ДТП.
- Пенсионер за рулём «Хёнде Солярис» при перестроении одной с полосы на полосу совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
По словам свидетеля происшествия, в ДТП никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Северо-Байкальском районе водитель грузовика сбил 5-летнего мальчика
. Ребёнка с переломом стопы госпитализировали в больницу.
ДТП произошло на Левом берегу
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