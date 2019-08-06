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В Бурятии водитель грузовика сбил 5-летнего велосипедиста

В Бурятии водитель грузовика сбил 5-летнего велосипедиста
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республики зарегистрировано 2 ДТП с участием велосипедистов

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 2 ДТП с велосипедистами.

Утром в Кабанском районе водитель машины «Хонда Торнео», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» в 7 км. от посёлка Танхой, сбил 44-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. Велосипедиста с травмами доставили в районную больницу.

- В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается личность водителя, совершившего наезд, - сообщает УГИБДД по Бурятии. 



В Северобайкальском районе 39-летний водитель автомобиля «КРАЗ», следуя по улице Победы сел Байкальское, сбил 5-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП ребёнок с переломом стопы госпитализирован в медицинское учреждение. Стоит отметить, что 5-летний ребёнок находился на проезжей части без сопровождения взрослых, - уточняют дорожные полицейские.

Всего же с начала года произошло 14 ДТП с участием велосипедистов, в 8 случаях пострадали несовершеннолетние.

За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 443 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 6 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1150 нарушений ПДД.

- Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять без присмотра малолетних детей на проезжей части. Приобретая ребёнку велосипед, помните, что выезд детей младше 14 лет на дороги общего пользования запрещён, - заключают стражи порядка. 
ДТП велосипеды
 
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