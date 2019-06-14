В Улан-Удэ появится «Сердце Стеклозавода»

В микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ началась реконструкция сквера. Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Сквер получил финансирование, так как занял третье место в рейтинговом голосовании в 2018 году. Голосование, напомним, проходило на избирательных участках Улан-Удэ в день выборов президента России. Как сообщал «Байкал-Daily», перед голосованием местные жители сняли ролик «Сердце Стеклозавода», призывая горожан сделать выбор в пользу сквера.
«Как надоело, что все называют «Стеколка». А как хотелось бы, чтобы наш посёлок преобразовался, и, как было бы классно, если бы здесь построили сквер. Мы бы его назвали «Райский уголок», - говорилось в ролике.
Раньше сквер занимал всего два гектара. После благоустройства его площадь увеличится вдвое.
- В дальнейшем мы планируем передать его Дирекции по паркам уже как парк, - сообщил заместитель руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.
Всего на реконструкцию из федерального бюджета будет направлено более 35 млн рублей.
Сейчас завершаются работы по перекладке сетей ресурсоснабжающими организациями, чтобы в дальнейшем территорию отдыха не затрагивали ремонтные работы. На это дополнительно затрачено более 11 млн рублей.
В проекте реконструкции сквера предусмотрено устройство тротуарных дорожек, площадки для культурно-массовых мероприятий, сцены, парковки, асфальтированных велодорожек, проездов, металлического ограждения территории, зеленых зон, центральной входной группы с подсветкой, сценического комплекса, пандусов, торшерного освещения, видеонаблюдения и летнего водопровода. Будут капитально отремонтированы подпорные стенки, установлены новые урны и скамейки.
По предложению жителей в сквере на постаменте с подсветкой будет установлена архитектурная композиция «Сердце Стеклозавода».
На территории появятся новая баскетбольная, волейбольная площадка с резиновым покрытием и хоккейная коробка. Будет установлен пост охраны, хозяйственный блок и туалет, посадят кустарники, деревья и газоны.
- То, что мы вошли в федеральную программу, - это заслуга наших жителей. Если бы они активно не подключились, ничего бы этого не было, - говорит председатель ТОС «Стеклозавод»Антонида Дашиева. – Представляю, красота будет! Временный дискомфорт мы переживем.
В этом году в 104 населённых пунктах Бурятии преобразятся 122 общественные территории и более 100 дворов на 306 млн рублей.