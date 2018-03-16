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Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)

Улан-удэнцы просят превратить Стеклозавод в «Райский уголок» (видео)
Общество, 
Проект создания сквера на Стеклозаводе участвует в конкурсе общественных территорий города, и повлиять на решение может каждый улан-удэнец

В Сети появился социальный ролик под названием «Сердце Стеклозавода». На видео школьницы подходят к своей учительнице, сидящей во дворе, и спрашивают, слышала ли она о конкурсе по строительству сквера у них в посёлке. Педагог подтверждает, что знает об этом, и затем показывает им на планшете изделия бывшего стекольного завода – игрушки, стёкла для окон, посуду. Она рассказывает девочкам о том, что предприятие в прошлом процветало, и грустно заключает - а сейчас что творится. Ученицы соглашаются и говорят следующее:

- Да, грустная история. Одни запахи от очистных чего стоят?

- Завод совсем разрушен, и свалка за ним. И вообще нам негде играть.

- Как надоело, что все называют «Стеколка». А как хотелось бы, чтобы наш посёлок преобразовался, и, как было бы классно, если бы здесь построили сквер. Мы бы его назвали «Райский уголок». А вы думаете, у нас есть надежда?

Преподаватель отвечает, что надежда есть - посёлок сможет победить в конкурсе, если объединится народ. И после диалога в ролике показан массовый флешмоб жителей микрорайона. 





Как рассказала «Байкал-Daily» автор идеи клипа Юлия Карпухова, видео снято в рамках проекта «Большое сердце». Организаторы уже довольно давно создают социальные ролики на разные темы.

- Проект существует уже 5 лет, и мы через клипы, фильмы хотим достучаться до сердец людей. Когда мы сняли первый патриотический детский клип, был большой отклик: например, в «Одноклассниках» было 300 тысяч просмотров, - отметила педагог дополнительного образования ресурсного центра «Созвездие».

По ее словам, недавно к ним в центр, театральную студию «Большое сердце» обратились жители посёлка Стеклозавод. Они попросили преподавателя и воспитанников снять вдохновляющее видео, чтобы «поднять народ» для голосования в конкурсе общественных территорий.

- В результате мы сняли клип, устроили флешмоб «Сердце Стеклозавода». Люди вдохновились – на акции было где-то 600-700 человек. Пришли детские сады, школы, также присоединился кадетский корпус. Таким образом, мы запустили «сердце Стеклозавода». То есть все участники с красными шарами встали в форме сердца во время флешмоба, - продолжила она.

Также инициаторы планируют выпустить скоро ещё один ролик в поддержку нового сквера.

В свою очередь, жители микрорайона пообещали, что в случае победы в состязании и строительстве сквера они соберут деньги и поставят памятник в форме сердца на новой территории.

Напомним, 18 марта в Улан-Удэ состоится голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нём могут участвовать не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет.

Для рейтингового голосования определены 94 адреса, где будут располагаться территориальные счётные комиссии. На голосовании будут представлены 9 дизайн-проектов общественных территорий Улан-Удэ, куда входит и строительство сквера на Стеклозаводе.

Горожане могут проголосовать за одну или две территории. Если будут отмечены три территории, то бюллетень будет считаться недействительным. 
сквер благоустройство
 
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