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В Улан-Удэ ожидается мокрый снег

В Улан-Удэ ожидается мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня в Бурятии прохладная погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 апреля по республике местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный 5-10, местами порывы до 13-18 м/с.

Температура днём +6,+11, местами от -2 до +3.

В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Максимальная температура днём +5,+7.

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