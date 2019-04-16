В Улан-Удэ ожидается мокрый снег

Сегодня в Бурятии прохладная погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 апреля по республике местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный 5-10, местами порывы до 13-18 м/с.



Температура днём +6,+11, местами от -2 до +3.



В Улан-Удэ небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Максимальная температура днём +5,+7.



