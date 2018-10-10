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В Бурятии раньше срока построили мост через реку

Общество, 
Мост через реку Кырен сдали в эксплуатацию на 1,5 месяца раньше установленного срока

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило ремонт моста через реку Кырен на 120 км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на полтора месяца раньше установленного срока.

Искусственное сооружение расположено в одноименном посёлке Тункинского района Бурятии. Чтобы минимизировать неудобства для водителей и местных жителей, работы выполнены опережающими темпами без ущерба качеству.

Мостостроители отремонтировали конструкции опорных частей, усилили опорные зоны балок углеволокном, заменили мостовое полотно и деформационные швы. Для обеспечения безопасности участников движения смонтировано новое металлическое барьерное и перильное ограждение, установлены новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка. Кроме того, для безопасности жителей посёлка Кырен устроены тротуары шириной по одному метру с каждой стороны.

В этом году это пятое искусственное сооружение ФКУ Упрдор «Южный Байкал», которое дорожники ввели в эксплуатацию с опережением графика. Ранее досрочно открыли для проезда мосты через реки Хыр-Горхон на автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в посёлке Зун-Мурино Тункинского района и Тарбагатайка на трассе Р-258 «Байкал» в селе Десятниково.

На этой же автодороге раньше запланированного срока пустили движение по мостам через ручьи Никиткин вблизи дачного посёлка СНТ «Цементник» в Кабанском районе и Никольский возле посёлка Никольский в Мухоршибирском районе Бурятии. 

Справка:


ФКУ Упрдор «Южный Байкал» обслуживает сеть федеральных дорог общей протяжённостью 1057 км, проходящих по территории трёх субъектов Российской Федерации (Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильные дороги Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. На подведомственной сети находится 184 мостовых сооружения, 14 локально-очистных сооружений, 1239 водопропускных труб, а также путепровод тоннельного типа и пешеходных мост.
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