В республике действует социальная программа
Дети с инвалидностью в рамках территориальной программы госгарантий могут получить бесплатное лечение стоматологических заболеваний в ООО «Дентапроф» в рамках государственно-частного партнерства.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (3012) 55-55-49, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Детям-инвалидам Бурятии бесплатно вылечат зубы
Общество, Фото:
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