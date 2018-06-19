Детям-инвалидам Бурятии бесплатно вылечат зубы

В республике действует социальная программа



Дети с инвалидностью в рамках территориальной программы госгарантий могут получить бесплатное лечение стоматологических заболеваний в ООО «Дентапроф» в рамках государственно-частного партнерства.



Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (3012) 55-55-49, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.





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