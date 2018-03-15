В Иркутске откроется фотовыставка «Сохраним Байкал вместе!»

Выставка уникальных снимков откроется сегодня, 15 марта
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с дирекциями особо охраняемых природных территорий при поддержке Иркутского музыкального театра имени Загурского проводит открытие выставки.
Экспозиция фотографий заповедных уголков Байкала, уникальных животных России и научно-исследовательских работ «Сохраним Байкал вместе!» откроется сегодня в 11.00.
Организаторы приглашают всех желающих на выставку в Иркутский музыкальный театр. Экспозиция будет проходить до 29 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
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