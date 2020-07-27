Бурятия получит дополнительные 312 млн на ремонт дорог

Деньги придут из резервного фонда правительства России



312,5 млн рублей получит Бурятия из резервного фонда правительства России. Деньги будут направлены на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



На выделенные деньги планируется отремонтировать 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.



Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Бурятии будет доведена до 85%.







