Деньги придут из резервного фонда правительства России
312,5 млн рублей получит Бурятия из резервного фонда правительства России. Деньги будут направлены на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
На выделенные деньги планируется отремонтировать 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.
Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Бурятии будет доведена до 85%.
Бурятия получит дополнительные 312 млн на ремонт дорог
Экономика, Фото:
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