 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

Бурятия получит дополнительные 312 млн на ремонт дорог

Бурятия получит дополнительные 312 млн на ремонт дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги придут из резервного фонда правительства России

312,5 млн рублей получит Бурятия из резервного фонда правительства России. Деньги будут направлены на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На выделенные деньги планируется отремонтировать 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.

Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Бурятии будет доведена до 85%.



дорожный ремонт бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии насчитали почти 500 незаконных свалок
В Бурятии насчитали почти 500 незаконных свалок
Экономика, 25.07.2020
В Бурятии нет единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь
В Улан-Удэ насчитали более 1200 предприятий торговли
В Улан-Удэ насчитали более 1200 предприятий торговли
Экономика, 25.07.2020
Сегодня, 25 июля в России отмечают День работников торговли
Количество безработных на Дальнем Востоке увеличилось в три раза
Количество безработных на Дальнем Востоке увеличилось в три раза
Экономика, 24.07.2020
Правительство России приняло решение направить в регионы Дальнего Востока порядка 380 миллионов рублей
Переводы жителей Бурятии по платежным картам выросли до 50 млрд рублей
Переводы жителей Бурятии по платежным картам выросли до 50 млрд рублей
Экономика, 24.07.2020
В Бурятии уже пять лет фиксируется устойчивое снижение доли наличных операций по картам
Бурятия получила более 230 млн рублей на охрану лесов от пожаров
Бурятия получила более 230 млн рублей на охрану лесов от пожаров
Экономика, 23.07.2020
Деньги уже распределены на авиамониторинг и тушение лесных пожаров
Бурятия в лидерах по поддержке пострадавшего бизнеса
Бурятия в лидерах по поддержке пострадавшего бизнеса
Экономика, 23.07.2020
В республике внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные инструменты
В Улан-Удэ оборудуют парковку у шаманского центра «Тэнгэри»
В Улан-Удэ оборудуют парковку у шаманского центра «Тэнгэри»
Экономика, 23.07.2020
Улицу Дальневосточную заасфальтируют в середине августа
В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 40,2 тысяч рублей
В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 40,2 тысяч рублей
Экономика, 23.07.2020
Информацию о средней заработной плате опубликовал Бурятстат
Российским туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Бурятии
Российским туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Бурятии
Экономика, 23.07.2020
Бурятия попала в число направлений, где туристам будут компенсировать расходы
6 компаний претендуют на статус резидентов ТОР «Бурятия»
6 компаний претендуют на статус резидентов ТОР «Бурятия»
Экономика, 22.07.2020
Общая сумма инвестиций по проектам составит свыше 1,5 млрд рублей


Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Экономика, 22.07.2020
Республика заняла в рейтинге девятое место с конца
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
Экономика, 22.07.2020
Асфальтируют дорогу между 113 и 115 микрорайонами
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Экономика, 22.07.2020
Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^