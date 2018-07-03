На границе Забайкалья задержали поддельные футболки Gucci

Бизнес, Фото: Читинская таможня

Контрафактные футболки задержали на границе с Китаем



Футболки разных цветов и размеров, маркированные товарным знаком известной торговой фирмы «Gucci», задержали таможенники на МАПП Забайкальск. В общей сложности 32 таких футболки, а также другие незадекларированные вещи были обнаружены в багаже гражданина России, прибывшего из КНР на машине.



После обнаружения незадекларированных товаров он пояснил, что перемещал их в Россию по просьбе гражданина Китая.



Использование товарных знаков без разрешения правообладателя является незаконным и влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ.



В настоящее время в отношении гражданина России возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч.1ст.16.2 «Недекларирование товара» и по ч.1 ст.14.10 «Незаконное использование чужого товарного знака» кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.





