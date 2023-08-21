Он катил его, не запуская двигатель
У жителя села Алентуйка Хилокского района Забайкальского края ночью украли мотоцикл «Днепр», стоимостью 20 тысяч рублей. транспортное средство он оставлял около дома, а на утро обнаружил пропажу.
Сотрудники уголовного розыска установили возможного подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в полицию. В ходе работы с задержанным, полицейские получили признательные показания. Подозреваемый сообщил, что в ночное время увидел мотоцикл, стоящий без присмотра, тогда он решил его похитить. Скрывая следы преступления, он спрятал его в лесу, прокатив около одного километра без запуска двигателя.
По факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело. Украденное изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальский край.
Забайкалец угнал мотоцикл и спрятал его в лесу
Происшествия, Фото:
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