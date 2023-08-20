Посреди залива в Бурятии застряли люди на катере

Волны мешали им добраться до берега



В Бурятии спасли четырёх человек, которые находились на катере в Баргузинском заливе. Они не могли доплыть до берега из-за высокой волны, рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7».



На помощь людям отправились пять сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Всех в итоге благополучно доставили на берег.

