Волны мешали им добраться до берега
В Бурятии спасли четырёх человек, которые находились на катере в Баргузинском заливе. Они не могли доплыть до берега из-за высокой волны, рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7».
На помощь людям отправились пять сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Всех в итоге благополучно доставили на берег.
Посреди залива в Бурятии застряли люди на катере
Происшествия, Фото:
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