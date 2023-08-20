На федеральной трассе в Бурятии столкнулись две легковушки

Из-за ДТП там ввели реверсивное движение
Днём 20 августа в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП. На 419-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два легковых автомобиля – Toyota Corolla и Honda CRV.
Авария обошлась без пострадавших, однако на этом участке дороги пришлось ввести реверсивное движение, рассказали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
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