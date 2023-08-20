Посёлок на севере Бурятии второй день сидит без света

Электроснабжение там пока восстановили частично
Накануне в посёлке Кумора в Северо-Байкальском районе пропал свет. Из-за аварии он оказался полностью обесточен.
Пробное включение результатов не дало. Ранним утром 20 августа в населённый пункт отравились три сотрудника РЭС. Недавно стало известно, что электроснабжение восстановили, но пока частично. Без него ещё остаются семь домов и школа.
Причина уже известна – повреждение кабельной линии. На месте работает ремонтная бригада, сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
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