В горном районе Бурятии спасли обездвиженного мужчину



Всё произошло утром в минувшую пятницу в Окинском районе. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, 81-летний мужчина рыбачил возле Шумакских источников. Пенсионер, предположительно, застудил ноги и не мог передвигаться самостоятельно.



Туда отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Из-за сложного рельефа и скалистой местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего пешком. На месте они были через сутки – утром 19 августа.



Представители БРПСС вместе с двумя встретившимися им добровольцами верхом на лошадях транспортировали мужчину из горно-лесной местности через перевал. После его посадили в служебную машину, привезли в село Кырен в Тунке и передали бригаде врачей. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей пенсионера доставили в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии

