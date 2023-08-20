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В горном районе Бурятии спасли обездвиженного мужчину

В горном районе Бурятии спасли обездвиженного мужчину
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Пенсионер застудил ноги и не мог самостоятельно передвигаться

Всё произошло утром в минувшую пятницу в Окинском районе. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, 81-летний мужчина рыбачил возле Шумакских источников. Пенсионер, предположительно, застудил ноги и не мог передвигаться самостоятельно.
 
Туда отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Из-за сложного рельефа и скалистой местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего пешком. На месте они были через сутки – утром 19 августа.

Представители БРПСС вместе с двумя встретившимися им добровольцами верхом на лошадях транспортировали мужчину из горно-лесной местности через перевал. После его посадили в служебную машину, привезли в село Кырен в Тунке и передали бригаде врачей. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей пенсионера доставили в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии
спасательная операция рыбаки

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