В Улан-Удэ мужчина обгорел при пожаре

Он пытался потушить пламя и получил ожоги
Всё произошло днём 19 августа в столице Бурятии. В СНТ «Коммунальник» вспыхнула баня. Сообщение об этом поступило на центральный пульт пожарной связи.
Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило кровлю. На тушение ушло около 20 минут. В результате огонь повредил крышу и террасу на общей площади в 20 квадратных метров.
Без пострадавших не обошлось. Хозяин дома пытался самостоятельно потушить возгорание и в итоге получил ожоги. Предварительная причина пожара уже известна – аварийный режим работы электрооборудования, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Он пытался самостоятельно потушить пламя и получил ожоги
Их владельцев оштрафовали на 27 тысяч рублей
Потоп там произошёл после сильных дождей
Региональную трассу около него размыло
Их спас оказавшийся поблизости мужчина
Вышедшая из берегов река размыла участок БАМ
В одной из иномарок ехали дети
Мошенники за неделю обманули 41 жителя республики
Пострадавшая отказалась писать заявление
Подтоплены также подвалы жилых домов
Женщина сделала это за пять тысяч рублей
Ущерб составил более семи миллионов
Они отправятся в колонию общего режима
Его задержали транспортные полицейские