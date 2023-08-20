В Улан-Удэ мужчина обгорел при пожаре



Всё произошло днём 19 августа в столице Бурятии. В СНТ «Коммунальник» вспыхнула баня. Сообщение об этом поступило на центральный пульт пожарной связи.



Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило кровлю. На тушение ушло около 20 минут. В результате огонь повредил крышу и террасу на общей площади в 20 квадратных метров.



Без пострадавших не обошлось. Хозяин дома пытался самостоятельно потушить возгорание и в итоге получил ожоги. Предварительная причина пожара уже известна – аварийный режим работы электрооборудования, рассказали в республиканском управлении МЧС.