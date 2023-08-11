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Усольчанка получила срок за смерть мужчины, которого загрызли собаки

Усольчанка получила срок за смерть мужчины, которого загрызли собаки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Псы ночью вырвались за территорию КФХ

Жительница города Усолье-Сибирское признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следствием и судом установлено, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на улице Коростова в Усолье-Сибирском, содержались четыре собаки, две из которых породы «Немецкая овчарка».

- 7 мая женщина, присматривавшая за хозяйством, допустила самовольное и беспрепятственное оставление собаками участка и выгул без надзора в общественном месте. Установлено, что ночью собаки свободно покинули территорию, в результате чего напали на 63-летнего мужчину, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В ходе следствия и суда женщина признала свою вину.

Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
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