Её ищут наземной группировкой и вертолётом Ми-8
В Бурятии продолжаются поиски 45-летней туристки из Новосибирска, которая пропала при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе.
- За сутки спасателями обследовано 16 км береговой линии реки Снежная, 8 км акватории реки Снежная и её притока реки Чернушка, - сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Поиски ведутся и с земли, и с воздуха вертолётом Ми-8 МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля восемь туристов из Новосибирска во время сплава на катамаранах по реке Снежная перевернулись. Трое смогли спастись сразу. Четверых из них удалось найти – с ними всё в порядке. Пятую туристку продолжают искать.
В Бурятии продолжаются поиски туристки, пропавшей после сплава на катамаранах
Происшествия, Фото:
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