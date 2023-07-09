09 июля

08 июля

07 июля

Популярное

В Бурятии продолжаются поиски туристки, пропавшей после сплава на катамаранах

В Бурятии продолжаются поиски туристки, пропавшей после сплава на катамаранах
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Её ищут наземной группировкой и вертолётом Ми-8

В Бурятии продолжаются поиски 45-летней туристки из Новосибирска, которая пропала при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе.

- За сутки спасателями обследовано 16 км береговой линии реки Снежная, 8 км акватории реки Снежная и её притока реки Чернушка, - сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

Поиски ведутся и с земли, и с воздуха вертолётом Ми-8 МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля восемь туристов из Новосибирска во время сплава на катамаранах по реке Снежная перевернулись. Трое смогли спастись сразу. Четверых из них удалось найти – с ними всё в порядке. Пятую туристку продолжают искать.

пропавшие без вести спасательная операция туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области возбуждено дело, в котором погибли два человека
В Иркутской области возбуждено дело, в котором погибли два человека
Происшествия, 09.07.2023
Скончался 24-летний лихач и 14-летняя пассажирка 
В Бурятии в ДТП погибли два пассажира опрокинувшейся «Тойоты»
В Бурятии в ДТП погибли два пассажира опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, 09.07.2023
Двое детей доставлены в медицинское учреждение
В Бурятии медики осматривают детей, попавших в ДТП
В Бурятии медики осматривают детей, попавших в ДТП
Происшествия, 09.07.2023
Автоавария случилась в Прибайкальском районе
В Бурятии заметили медведицу с медвежатами
В Бурятии заметили медведицу с медвежатами
Происшествия, 09.07.2023
Косолапые переходили федеральную трассу
Житель Бурятии убил брата, приняв его за вора
Житель Бурятии убил брата, приняв его за вора
Происшествия, 09.07.2023
Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима 
В Иркутской области пожарный «спецназ» спас шестерых рыбаков
В Иркутской области пожарный «спецназ» спас шестерых рыбаков
Происшествия, 09.07.2023
Мужчины не могли проехать через разлившуюся реку 
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 08.07.2023
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
На севере Бурятии произошло ДТП с медведем
На севере Бурятии произошло ДТП с медведем
Происшествия, 08.07.2023
Животное внезапно выбежало на дорогу
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Происшествия, 08.07.2023
Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м.
В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист
В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист
Происшествия, 07.07.2023
Женщина-водитель «Тойоты» госпитализирована с травмами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^