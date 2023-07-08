Ещё одного пропавшего участника сплава на катамаранах нашли живым в Бурятии

Ещё один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место. Об этом сообщили накануне вечером в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В группе «Кабанск-инфо.24/7» уточнили, что найден мужчина. «Найден ещё один турист. Обнаружен мужчина из туристической группы — жив», - написали здесь.
Поиски одного туриста продолжаются.
ЧП с туристами произошло вечером 6 июля на реке Снежная. Там на катамаранах справлялась группа туристов из Новосибирска. Во время сплава четыре катамарана перевернулись. Трое человек сумели выбраться на берег, а пятерых унесло бурным течением.
На следующий день, 7 июля, были найдены живыми двое туристов из пяти пропавших. Их обнаружили спасатели во время облёта на вертолёте МЧС. Услышав звук вертолёта, мужчины подали сигнал ракетницей.
Они были доставлены в безопасное место.
- Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолёта, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС в посёлок Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное, - сообщили накануне днём в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Также накануне, 7 июля, нашли живой девушку. Она стала третьей спасённой из пяти человек, пропавших после инцидента.
Поиски одного туриста продолжаются.
ЧП с туристами произошло вечером 6 июля на реке Снежная. Там на катамаранах справлялась группа туристов из Новосибирска. Во время сплава четыре катамарана перевернулись. Трое человек сумели выбраться на берег, а пятерых унесло бурным течением.
На следующий день, 7 июля, были найдены живыми двое туристов из пяти пропавших. Их обнаружили спасатели во время облёта на вертолёте МЧС. Услышав звук вертолёта, мужчины подали сигнал ракетницей.
Они были доставлены в безопасное место.
- Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолёта, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС в посёлок Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное, - сообщили накануне днём в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Также накануне, 7 июля, нашли живой девушку. Она стала третьей спасённой из пяти человек, пропавших после инцидента.