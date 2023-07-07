В Бурятии ищут пятерых туристов, пропавших после сплава на катамаранах

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На реке Снежная опрокинулись четыре катамарана



Вечером 6 июля при сплаве по реке Снежная вблизи села Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами.



- В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Информация уточняется.



По факту произошедшего следственный отдел начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура контролирует ход проверки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

