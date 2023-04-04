Полиция проводит проверку
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня ночью в улан-удэнской школе №56 во время дежурства умер сторож. Пришедшие на работу сотрудники образовательного учреждения с трудом попали в школу.
- Утром еле вскрыли школу и попали. Первую смену отменили, - рассказал очевидец.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о смерти сторожа. Сообщение в полицию поступило около семи часов утра.
- Сегодня в 6:58 в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение об обнаружении тела 58-летнего сторожа в комнате отдыха охраны учебного заведения по ул. Краснофлотской. Предварительно, без признаков насильственной смерти, - сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.
В Улан-Удэ во время ночного дежурства умер школьный сторож
Происшествия, Фото:
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