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В Бурятии осудили мужчину, укравшего телефон в поезде

В Бурятии осудили мужчину, укравшего телефон в поезде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кроме гаджета, преступник украл деньги со счёта

В последнее время резко участились случаи кражи сотовых телефонах в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

18 августа пассажир украл из купе сотовый телефон с сим картой и положил в карман своей куртки и ушёл. Кроме того, воспользовавшись подключённым сервисом «Мобильный банк», перевёл 72 700 рублей на свой счёт. После снял деньги со своей карты.

Было возбуждено два уголовных дела – по факту кражи телефона и по факту кражи денег с банковского счёта. Суд признал мужчину виновным в обоих преступлениях, и приговорил к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Также с него взыскана сумма причинённого ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.

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