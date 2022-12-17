В Бурятии осудили мужчину, укравшего телефон в поезде

Кроме гаджета, преступник украл деньги со счёта
В последнее время резко участились случаи кражи сотовых телефонах в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.
18 августа пассажир украл из купе сотовый телефон с сим картой и положил в карман своей куртки и ушёл. Кроме того, воспользовавшись подключённым сервисом «Мобильный банк», перевёл 72 700 рублей на свой счёт. После снял деньги со своей карты.
Было возбуждено два уголовных дела – по факту кражи телефона и по факту кражи денег с банковского счёта. Суд признал мужчину виновным в обоих преступлениях, и приговорил к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Также с него взыскана сумма причинённого ущерба.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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