 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

Популярное

Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке

Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей

Пожилая жительница Ангарска, получившая перелом на остановке, получит компенсацию.

В сентябре 2020 женщина, выходя из автобуса на остановке, запнулась о металлическую конструкцию, выступающую из бордюра. Пенсионерка упала, в результате получила перелом левой коленной чашечки.

- Прокурор города по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги внёс в адрес администрации Ангарского городского округа представление. После этого администрация нарушения устранила. Металлическая конструкция, выступающая из бордюра была демонтирована. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Пострадавшая, которая испытала сильную физическую боль, а также нравственные страдания, в силу своего преклонного возраста не могла самостоятельно обратиться в суд. Потому иск о взыскании компенсации морального вреда подал прокурор.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу гражданки взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей.

Решение суда в силу пока не вступило. 
травмы компенса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы
Иркутянку обокрали на борту самолёта из Москвы
Происшествия, 13.09.2021
По подозрению в краже задержан житель Чечни
Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков
Улан-удэнцы запечатлели крупную разборку подростков
Происшествия, 13.09.2021
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей
Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Происшествия, 13.09.2021
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей
Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины
Четверо читинцев пойдут под суд за убийство мужчины
Происшествия, 13.09.2021
Убийство произошло во время застолья
В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
В Иркутске брата с сестрой арестовали за поджог машины с ребёнком
Происшествия, 13.09.2021
Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября
В Бурятии в выходные разбились два мотоциклиста
В Бурятии в выходные разбились два мотоциклиста
Происшествия, 13.09.2021
Обоим погибшим было всего по 24 года
В Бурятии дотла сгорела дача
В Бурятии дотла сгорела дача
Происшествия, 12.09.2021
Пожар произошёл ночью
В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами
В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами
Происшествия, 12.09.2021
Пожар произошёл на частной территории
В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
Происшествия, 12.09.2021
Молодой человек скончался на месте
В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль
В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль
Происшествия, 10.09.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^