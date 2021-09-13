Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке

В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей



Пожилая жительница Ангарска, получившая перелом на остановке, получит компенсацию.



В сентябре 2020 женщина, выходя из автобуса на остановке, запнулась о металлическую конструкцию, выступающую из бордюра. Пенсионерка упала, в результате получила перелом левой коленной чашечки.



- Прокурор города по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги внёс в адрес администрации Ангарского городского округа представление. После этого администрация нарушения устранила. Металлическая конструкция, выступающая из бордюра была демонтирована. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Пострадавшая, которая испытала сильную физическую боль, а также нравственные страдания, в силу своего преклонного возраста не могла самостоятельно обратиться в суд. Потому иск о взыскании компенсации морального вреда подал прокурор.



Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу гражданки взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей.



Решение суда в силу пока не вступило.

