В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей
Пожилая жительница Ангарска, получившая перелом на остановке, получит компенсацию.
В сентябре 2020 женщина, выходя из автобуса на остановке, запнулась о металлическую конструкцию, выступающую из бордюра. Пенсионерка упала, в результате получила перелом левой коленной чашечки.
- Прокурор города по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги внёс в адрес администрации Ангарского городского округа представление. После этого администрация нарушения устранила. Металлическая конструкция, выступающая из бордюра была демонтирована. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Пострадавшая, которая испытала сильную физическую боль, а также нравственные страдания, в силу своего преклонного возраста не могла самостоятельно обратиться в суд. Потому иск о взыскании компенсации морального вреда подал прокурор.
Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу гражданки взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей.
Решение суда в силу пока не вступило.
Жительница Ангарска сломала коленную чашечку на остановке
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По подозрению в краже задержан житель Чечни
Под окнами жилых домов дралась большая компания молодых людей
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 250 тысяч рублей
Убийство произошло во время застолья
Обвиняемые будут находиться под стражей как минимум до 6 ноября
Обоим погибшим было всего по 24 года
Погибли четыре человека
Пожар произошёл ночью
Пожар произошёл на частной территории
Пилот и пассажир не пострадали
Молодой человек скончался на месте
Женщина была госпитализирована
Ещё двое людей пострадали
Происшествия, 10.09.2021
Аферисты даже рассылают штрафы бизнесменам
Происшествия, 10.09.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение