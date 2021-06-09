В Бурятии появилось видео из подтопленной Бичуры

В республиканском агентстве ГО и ЧС поделились кадрами, сделанными в селе Бичура, пострадавшем от подтопления.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в результате обильного выпадения осадков произошёл подъём уровня воды в реке Бичура. В результате в селе оказались затоплены улицы и придомовые участке. Решением администрации района введён режим «Повышенная готовность».
- К подъему уровня реки Бичура привело выпадение 7 и 8 июня месячной нормы дождя (44,7 мм). Также к этому привело таяние снегов в тайге вверх по течению реки. В настоящий момент наблюдается стабилизация обстановки, произошёл спад уровня воды, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На случай эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения. Организовано горячее питание (сухпайки, бутилированная вода, одноразовая посуда, пакетированный чай, горячая вода и питание), сообщили специалисты.
В селе работает комиссия по определению ущерба.
Сейчас проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с придомовых территорий. На месте трудятся 32 человека, привлечено 19 единиц техники.