В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы

В Бичуре введён режим повышенной готовности
Сегодня в результате обильного выпадения осадков произошёл подъём уровня воды в реке Бичура. В результате оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на четырёх улицах в Бичуре.
Решением администрации Бичурского района на территории введён режим «Повышенная готовность».
Для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В настоящий момент наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС.
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