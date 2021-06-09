В Бурятии вышедшая из берегов река затопила четыре улицы









Сегодня в результате обильного выпадения осадков произошёл подъём уровня воды в реке Бичура. В результате оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на четырёх улицах в Бичуре.Решением администрации Бичурского района на территории введён режим «Повышенная готовность».Для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В настоящий момент наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа МЧС и республиканского агентства ГО и ЧС.