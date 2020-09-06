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Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи

Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
Происшествия, 
Больше недели прошло с момента исчезновения в Бурятии жителя Забайкальского края

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа на озере Большое Еравное в Еравнинском районе Бурятии пропал рыбак. Он рыбачил в компании ещё трёх человек. В какой-то момент мужчина ушёл в неизвестном направлении и исчез.

Пропавший – уроженец Забайкальского края. Зовут Орлов Артём Юрьевич, ему 37 лет.

Близкие пропавшего мужчины предоставили его фотографию. Родственники просят жителей Бурятии о помощи в определении его местонахождения.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Артёма Орлова, то сообщите об этом по телефону 89243898066 его жене Юлии и дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы по телефону (3012) 23-03-55.

- Сейчас в его поисках задействованы спасатели, сотрудники МВД, Государственной инспекции по маломерным судам, а также родственники пропавшего. Поисковые работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
рыбаки пропавшие без вести
 
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