Больше недели прошло с момента исчезновения в Бурятии жителя Забайкальского края
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 августа на озере Большое Еравное в Еравнинском районе Бурятии пропал рыбак. Он рыбачил в компании ещё трёх человек. В какой-то момент мужчина ушёл в неизвестном направлении и исчез.
Пропавший – уроженец Забайкальского края. Зовут Орлов Артём Юрьевич, ему 37 лет.
Близкие пропавшего мужчины предоставили его фотографию. Родственники просят жителей Бурятии о помощи в определении его местонахождения.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Артёма Орлова, то сообщите об этом по телефону 89243898066 его жене Юлии и дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы по телефону (3012) 23-03-55.
- Сейчас в его поисках задействованы спасатели, сотрудники МВД, Государственной инспекции по маломерным судам, а также родственники пропавшего. Поисковые работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Супруга пропавшего в Бурятии рыбака просит о помощи
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