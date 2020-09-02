Рыбака ищут родные и полицейские
В Еравнинском районе Бурятии вчера пропал рыбачивший мужчина.
Группа из четырёх человек рыбачила на озере Большое Еравное. В какой-то момент 37-летний мужчина отошёл; куда он отправился, его приятели не видели. Назад рыбак не вернулся.
- Сейчас поиски ведут четыре человека с машиной и лодкой – это сотрудники МВД и родственники. Сегодня запланирован выезд спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы для поисковых работ, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском районе Бурятии несколько дней назад пропал мужчина, ушедший в лес за кедровыми шишками.
В Бурятии рыбак отошёл от друзей и пропал
Происшествия, Фото:
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