По факту гибели проверку проводят следователи
Пропавший на рыбалке в Бурятии уроженец Забайкальского края найден мёртвым. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо».
- 6 сентября утром его тело обнаружили в озере. По факту гибели ведётся следствие. Соболезнуем родным, - написали администраторы группы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 37-летний мужчина пропал ещё 29 августа на озере Большое Еравное пропал рыбак. Мужчина рыбачил в компании своих друзей. В какой-то момент приятели потеряли его из виду. Поиски вели спасатели, полицейские, родственники. Близкие до последнего надеялись найти его живым. У погибшего осталась супруга.
Пропавший в Бурятии рыбак найден мёртвым
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