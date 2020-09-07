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Пропавший в Бурятии рыбак найден мёртвым

Пропавший в Бурятии рыбак найден мёртвым
Происшествия, 
По факту гибели проверку проводят следователи

Пропавший на рыбалке в Бурятии уроженец Забайкальского края найден мёртвым. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо».

- 6 сентября утром его тело обнаружили в озере. По факту гибели ведётся следствие. Соболезнуем родным, - написали администраторы группы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 37-летний мужчина пропал ещё 29 августа на озере Большое Еравное пропал рыбак. Мужчина рыбачил в компании своих друзей. В какой-то момент приятели потеряли его из виду. Поиски вели спасатели, полицейские, родственники. Близкие до последнего надеялись найти его живым. У погибшего осталась супруга. 
смерть пропавшие без вести рыбаки
 
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