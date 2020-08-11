Улан-Удэ готовится к наводнению

Сегодня мэр города Игорь Шутенков ввёл режим повышенной готовности



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с 9 часов утра 11 августа ввёл в городе режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации города.



Режим повышенной готовности связан с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составляет 165 см и, по данным синоптиков, подъём воды может продолжиться из-за сильных дождей в Монголии.



Специалисты управления по ЧС уточняют план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий в случае летнего паводка. Проверяется порядок оповещения населения при угрозе и подтоплении территорий. Приводят в готовность силы и средства Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.



Комитету городского хозяйства поручено обеспечить готовность техники. Также будет отсыпан участок дороги в СНТ «Судостроитель», где в случае паводка может затопить частный сектор.



Готовится запас горной массы, щебня и песчано-гравийной смеси для подсыпки.



- Ежедневно поступает информация об изменениях уровня воды в реках Селенга и Уда, а также основных притоков Селенги. Наводнение не сможет прийти неожиданно – на Селенге от самой границы с Монголией находится несколько гидрологических постов, которые могут зафиксировать подъём, - уточнили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге должен составлять не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. В настоящий момент уровень воды в реке составляет 165 см.



Сегодня на реке Уда уровень воды составляет 103 см. При выходе на пойму 230 см, критическая отметка - 400 см.









