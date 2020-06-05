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В Иркутской области на пожаре мальчик спрятался в шкаф и погиб

В Иркутской области на пожаре мальчик спрятался в шкаф и погиб
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Соседи не смогли его найти в дыму

4 июня в пятиэтажном доме в посёлке Белореченский Иркутской области на пожаре погиб один ребёнок, его брат-близнец пострадал. Причиной трагедии стала детская шалость с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки в спасателям поступило в 9 вечера. К месту прибыли три пожарных расчёта. До их прибытия соседи спасли из задымлённой квартиры четырёхлетнего ребёнка. Получившего отравление угарным газом мальчика передали врачам скорой помощи.

В ходе тушения пожара в комнате в шкафу был найден погибший ребёнок.

В ходе предварительной проверки установлено, что в квартире проживала женщина с двумя четырёхлетними сыновьями. Накануне вечером она была на работе. В это время с детьми сидела соседская девушка. Она была в другой комнате, когда один из мальчиков сказал ей об огне.

В комнате, где находились дети, горел диван, дым заполнил комнату. Девушка позвала на помощь взрослых. Соседи спасли одного из братьев, однако второго ребёнка им найти не удалось. До прибытия пожарных они тушили огонь своими силами.

- Сопутствующая причина гибели детей - это всегда оставление их без присмотра взрослых. В таком возрасте ребёнок не может принять меры по спасению, часто дети прячутся там, где их сложно найти. В данном случае малолетние дети находились под присмотром несовершеннолетней. То есть, фактически, в комнате они были без надзора. Обращаюсь ко всем взрослым: не оставляйте своих малолетних детей одних. Это часто приводит к трагедиям, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов

В Иркутской области с начала года на пожарах погибли 107 человек, 18 из них – дети. Пострадали на пожарах девять несовершеннолетних.

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