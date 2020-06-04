В Бурятии второй день нет лесных пожаров

Лесных пожаров на сегодня нет
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не было. На утро 4 июня пожаров также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая лесной пожар тушили в пригороде Улан-Удэ
, недалеко от дачного товарищества «Зенит».
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