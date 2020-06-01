В пригороде Улан-Удэ потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Тушили пожар девять человек



Лесной пожар возник накануне в пригороде Улан-Удэ, недалеко от дачного товарищества «Зенит» на территории Городского лесничества. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работали девять человек - представители числа лесной охраны и МЧС. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,03 га. Возгорание было ликвидировано.



Сегодня о действующих лесных пожарах не сообщается.



На территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» остаются четыре термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.



