В Бурятии количество пострадавших человек в ДТП возросло до 7

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 16.00 в Прибайкальском районе водитель машины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Хёндэ Каунти». Последний следовал по маршруту «Турунтаево-Улан-Удэ».
Отмечалось, что в результате ДТП пострадали пять человек. Сейчас в пресс-службе минздрава республики сообщили, что всего в аварии пострадали 7 человек.
- Всего участников аварии 26, из них 7 пострадавших с легкими травмами. Шесть уехали самостоятельно с места ДТП в город, один с рваной раны головы осмотрен врачами скорой помощи Прибайкальской центральной районной больницы, отказался от госпитализации, - добавили в министерстве.
Отмечалось, что в результате ДТП пострадали пять человек. Сейчас в пресс-службе минздрава республики сообщили, что всего в аварии пострадали 7 человек.
- Всего участников аварии 26, из них 7 пострадавших с легкими травмами. Шесть уехали самостоятельно с места ДТП в город, один с рваной раны головы осмотрен врачами скорой помощи Прибайкальской центральной районной больницы, отказался от госпитализации, - добавили в министерстве.