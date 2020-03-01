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В Бурятии количество пострадавших человек в ДТП возросло до 7

В Бурятии количество пострадавших человек в ДТП возросло до 7
Происшествия, 
Стали известны подробности аварии с автобусом

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 16.00 в Прибайкальском районе водитель машины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Хёндэ Каунти». Последний следовал по маршруту «Турунтаево-Улан-Удэ».

Отмечалось, что в результате ДТП пострадали пять человек. Сейчас в пресс-службе минздрава республики сообщили, что всего в аварии пострадали 7 человек.

- Всего участников аварии 26, из них 7 пострадавших с легкими травмами. Шесть уехали самостоятельно с места ДТП в город, один с рваной раны головы осмотрен врачами скорой помощи Прибайкальской центральной районной больницы, отказался от госпитализации, - добавили в министерстве.  
ДТП
 
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