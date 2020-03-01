В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 5 человек



По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек. Граждане осматриваются медиками.



В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сегодня около 16.00 в Прибайкальском районе водитель машины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Хёндэ Каунти». Автобус следовал по маршруту «Турунтаево-Улан-Удэ».