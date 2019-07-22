Члены преступной группы, которую возглавлял депутат, нанесли ущерб на 30 миллионов
В Кабанском районе Бурятии судили сельского депутата и его соучастников, признанных виновными в незаконных рубках леса. Организованную преступную группу создал индивидуальный предприниматель и депутат совета села Брянское Кабанского района Владимир Положенко, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
С апреля 2015 по 8 июня 2016 года члены ОПГ вырубили хвойные деревья в общем объёме более 2 409 кубических метров. Они причинили ущерб в особо крупном размере на сумму более 30 млн рублей. Причастность депутата к преступлениям была подтверждена результатами розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и фигурантов дела.
Владимира Положенко признали виновным в совершении 14-ти преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, организованной группой в особо крупном размере». 13 его соучастников признаны виновными в совершении аналогичных преступлений. Также в состав ОПГ входил сотрудник Кабанского лесхоза, который помимо пяти незаконных рубок, признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Изначально суд отправил Положенко под домашний арест, но он неоднократно нарушал ограничения.
- Чтобы помешать расследованию, он активно вёл телефонные переговоры с другими соучастниками, которые остались на свободе. Из-за этого суд изменил наказание, заключив предпринимателя под стражу, - уточнили в Следственном управлении.
Приговором суда Владимиру Положенко назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 3 года. Его соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки: от 2 до 9 лет.
Отдельно в рамках гражданского судопроизводства будет рассматриваться иск Республиканского агентства лесного хозяйства к осуждённым о взыскании ущерба на сумму более 30 млн рублей.
В Бурятии депутат создал ОПГ по вырубке леса
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