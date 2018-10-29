Забайкалка обокрала ухажёра

Приглашённая в гостиницу гостья стащила телефон



В выходные к полицейским по городу Краснокаменску Забайкальского края обратился житель села Билитуй и сообщил о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что мужчина, находясь в командировке, познакомился с женщиной и пригласил её в гостиничный номер. Проснувшись утром, в номере не было ни гостьи, ни его сотового телефона.



Стражам порядка удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

