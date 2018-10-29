Приглашённая в гостиницу гостья стащила телефон
В выходные к полицейским по городу Краснокаменску Забайкальского края обратился житель села Билитуй и сообщил о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что мужчина, находясь в командировке, познакомился с женщиной и пригласил её в гостиничный номер. Проснувшись утром, в номере не было ни гостьи, ни его сотового телефона.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка обокрала ухажёра
Происшествия, Фото:
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