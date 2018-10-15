Жительница Бурятии украла сотовый у знакомой

Также с помощью услуги «Мобильный банк» она перевела себе со счёта знакомой 6,5 тысяч







11 октября в отделение полиции по Кижингинскому району поступило сообщение от 29-летней жительницы районного центра о том, что её знакомая, с которой они не виделись в течение семи лет, похитила телефон.Женщина сообщила, что кража мобильного была совершена во время совместного распития спиртного у неё дома. Нагрянувшая в гости приятельница попросила телефон, чтобы позвонить мужу, вышла на улицу, но в квартиру так и не вернулась.Хозяйка дома, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Позже при оплате покупки в магазине она также обнаружила, что с её карты пропали все сбережения.На следующий день полицейские задержали подозреваемую – 28-летнюю улан-удэнку – и изъяли украденный телефон и часть похищенных денег.Злоумышленница призналась в краже сотового. Также она рассказала, что, увидев сервисные банковские сообщения, с помощью услуги «Мобильный банк» перевела себе со счёта знакомой 6,5 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.