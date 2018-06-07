В Бурятии вор стащил у женщины ноутбук

Полицейские отыскали злоумышленника
Зимой жительница Бурятии обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный проник в её дом, откуда похитил ноутбук и колонки. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Похищенное имущество женщине вернули.
Жительница Бурятии поблагодарила полицейских Отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району. Она написала письмо, где благодарила двух сотрудников полиции.
Сотрудники полиции будут поощрены правами руководства регионального МВД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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