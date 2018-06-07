В Бурятии вор стащил у женщины ноутбук





Жительница Бурятии поблагодарила полицейских Отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району. Она написала письмо, где благодарила двух сотрудников полиции.



Сотрудники полиции будут поощрены правами руководства регионального МВД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Зимой жительница Бурятии обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный проник в её дом, откуда похитил ноутбук и колонки. Ущерб составил 18 тысяч рублей.Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Похищенное имущество женщине вернули.